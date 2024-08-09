Россия рассказала Вучичу о подготовке "массовых беспорядков и переворота" в Сербии

Сербский президент Александар Вучич заявил, что Россия предупредила Сербию о подготовке "массовых беспорядков и государственного переворота".

Такое он сказал журналистам во время посещения кряжа Фрушка Гора на севере Сербии в пятницу, 9 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Telegraf.

Вучич заявил, что сегодня Сербия "получила официальную информацию от Российской Федерации, переданную по официальным каналам", и ее уже изучают компетентные органы.

Он также призвал людей не беспокоиться в связи с этим.

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"Сербия неустанно движется вперед, они не могут и не будут ее останавливать, и никто никогда не остановит. Это мое послание ко всем, люди не должны волноваться", – заверил сербский президент.

Ранее провластные сербские СМИ сообщили, что в стране "происходят массовые беспорядки, конечной целью которых является государственный переворот и свержение законно избранного руководства страны".

Предположительно, речь идет о массовых протестах против планов открыть в Сербии первую в Европе шахту для добычи лития, которые продолжаются с прошлого месяца.

Отметим, что накануне официальное лицо Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила о возобновлении попыток "определенных злонамеренных сил активизировать хорошо известный разрушительный арсенал, чтобы расшатать внутриполитическую ситуацию" в Сербии.

При этом Захарова не предоставила никаких доказательств для своих инсинуаций, кроме как тропов о "западных идеологах "майданной демократии" и тому подобное.

Последний раз о "перевороте" сербские власти говорили в конце прошлого года, когда результаты выборов в парламент и местные органы власти вызвали массовые протесты.