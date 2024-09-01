Поліція застрелила озброєного чоловіка в Берліні

Поліція Берліна напередодні застрелила 46-річного чоловіка після того, як він погрожував вогнепальною зброєю іншій людині.

Про це йдеться у спільній заяві поліції та прокуратури Берліна, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили німецькі правоохоронці, цей чоловік раніше погрожував зброєю 49-річному чоловікові в берлінському районі Ніколасзее.

"Чоловікові вдалося відігнати нападника і викликати поліцію", – йдеться в повідомленні.

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Потерпілий прослідкував за підозрюваним і побачив, як той забіг у багатоквартирний будинок.

Після прибуття поліції підозрюваний не відчинив двері своєї квартири. Тоді поліцейські отримали судовий ордер на вхід до квартири.

Як тільки вони увійшли, чоловік одразу ж відкрив вогонь з пістолета. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь і застрелили його.

Берлінське державне управління кримінальної поліції розпочало розслідування цієї справи.

Раніше повідомляли, що у місті Зіген німецької землі Північний Рейн-Вестфалія жінка напала з ножем на пасажирів автобуса, який прямував на фестиваль.

Перед цим німецькі поліцейські застрелили чоловіка, який, ймовірно, погрожував перехожим на одній з вулиць, а потім спробував напасти на правоохоронців з двома ножами.