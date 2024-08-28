У Німеччині поліція застрелила озброєного ножами чоловіка
У Німеччині поліцейські застрелили чоловіка, який, ймовірно, погрожував перехожим на одній з вулиць, а потім спробував напасти на правоохоронців з двома ножами.
Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".
Інцидент трапився напередодні вдень у місті Мерс. Місцева поліція відправила патруль для перевірки інформації про чоловіка, який напав на кількох людей і погрожував їм.
Коли поліцейські виявили чоловіка, він напав на них з двома ножами.
Поліцейські відкрили вогонь по 26-річному чоловіку, внаслідок чого він отримав смертельні поранення.
Нагадаємо, минулої п'ятниці три людини загинули і вісім отримали поранення внаслідок ножового нападу на міському фестивалі. Поліція заарештувала підозрюваного у скоєнні злочину, 26-річного чоловіка з Сирії.
Після нападу лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц закликав негайно припинити прийом біженців з Сирії та Афганістану.
Перед цим влада запропонувала посилити закони, які регулюють носіння холодної зброї, у відповідь на збільшення кількості нападів з використанням ножів.