Полиция застрелила вооруженного мужчину в Берлине

Полиция Берлина накануне застрелила 46-летнего мужчину после того, как он угрожал огнестрельным оружием другому человеку.

Об этом говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры Берлина, сообщает "Европейская правда".

Как отметили немецкие правоохранители, этот человек ранее угрожал оружием 49-летнему мужчине в берлинском районе Николасзее.

"Мужчине удалось отогнать нападавшего и вызвать полицию", – говорится в сообщении.

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Потерпевший проследил за подозреваемым и увидел, как тот забежал в многоквартирный дом.

По прибытии полиции подозреваемый не открыл дверь своей квартиры. Тогда полицейские получили судебный ордер на вход в квартиру.

Как только они вошли, мужчина сразу же открыл огонь из пистолета. Полицейские открыли ответный огонь и застрелили его.

Берлинское государственное управление уголовной полиции начало расследование этого дела.

Ранее сообщалось, что в городе Зиген немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия женщина напала с ножом на пассажиров автобуса, который направлялся на фестиваль.

Перед этим немецкие полицейские застрелили мужчину, который, вероятно, угрожал прохожим на одной из улиц, а затем попытался напасть на правоохранителей с двумя ножами.