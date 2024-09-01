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У Словаччині закрили два аеропорти через повідомлення про загрозу вибуху

Новини — Неділя, 1 вересня 2024, 11:38 — Ірина Кутєлєва

У Словаччині закрили аеропорти у Кошице та Попраді у зв’язку з повідомленням про загрозу вибуху.

Про це повідомляє Aktuality, інформує "Європейська правда".

Про повідомлення про замінування аеропорти інформують у соціальних мережах.

"Після повідомлення про замінування було евакуйовано будівлю терміналу аеропорту Кошице. У ці хвилини проводиться перевірка аеропорту", – повідомляють в аеропорту Кошице.

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Також аеропорт Попрад-Татри наразі закритий через повідомлення про замінування.

"Проводиться евакуація пасажирів та перевірка терміналів і адміністративних приміщень", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що у паризькому аеропорту Орлі скасували рейс, що мав прямувати до Монпельє, після анонімного повідомлення про нібито вибухівку на борту.

Перед цим через підозрілу сумку евакуювали аеропорт поблизу Марселя. 

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Словаччина
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