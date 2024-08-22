Рейс із Парижа до міста на півдні скасували через фальшиве "мінування"

Цієї середи у паризькому аеропорту Орлі скасували рейс, що мав прямувати до Монпельє, після анонімного повідомлення про нібито вибухівку на борту.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Про інцидент, що стався 21 серпня, стало відомо наступного дня. Невдовзі перед зльотом рейсу Transavia, що мав прямувати з аеропорту Орлі до Монпельє, близько 20:30, надійшов анонімний дзвінок про нібито бомбу на борту.

Жандармерія забезпечила евакуацію близько 60 пасажирів, які вже були у літаку.

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Після трьох годин ретельного обстеження літака вибухотехніки не знайшли нічого небезпечного. За фактом інциденту почали розслідування.

Компанія у зв’язку з тривалою затримкою вирішила скасовувати рейс, пасажирам запропонували розміщення на ніч та пообіцяли квитки до пункту призначення на наступний день.

Минулої суботи через підозрілу сумку евакуйовували аеропорт поблизу Марселя.

На початку серпня схожий інцидент стався в аеропорту литовської столиці Вільнюса.