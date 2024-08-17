У Франції ненадовго евакуювали аеропорт через підозру на бомбу в багажі

Наявність підозрілої сумки призвела до тимчасового закриття аеропорту Маріньян на півдні Франції вранці в суботу, 17 серпня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Аеропорт Маріньян був евакуйований цієї суботи вранці, 17 серпня, через підозру, що багаж містить вибухівку.

З метою безпеки майже на годину було евакуйовано всю зону реєстрації багажу, доступну для громадськості. Жандармерія повітряного транспорту (GTA) була залучена близько 10:30 ранку і знешкодила багаж.

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Вибухівки всередині не було. Пасажири, які змогли повернутися до терміналу 1 об 11 годині ранку і пройти до зони посадки, щоб продовжити свою подорож, зазнали більше страху, ніж шкоди. Про серйозні інциденти не повідомлялося, окрім незначних затримок деяких рейсів.

Нагадаємо, 8 серпня до аеропорту Вільнюса через повідомлення про вибуховий пристрій викликали команду саперів антитерористичного підрозділу литовської поліції, що займається боротьбою з тероризмом.

А наприкінці липня після анонімного повідомлення про бомбу влада вирішила евакуювати людей з аеропорту Братислави.