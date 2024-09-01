В Словакии закрыли два аэропорта из-за сообщения об угрозе взрыва

В Словакии закрыли аэропорты в Кошице и Попраде в связи с сообщением об угрозе взрыва.

Об этом сообщает Aktuality, информирует "Европейская правда".

О сообщениях о заминировании аэропорты информируют в социальных сетях.

"После сообщения о заминировании было эвакуировано здание терминала аэропорта Кошице. В эти минуты проводится проверка аэропорта", – сообщают в аэропорту Кошице.

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Также аэропорт Попрад-Татры сейчас закрыт из-за сообщения о заминировании.

"Проводится эвакуация пассажиров и проверка терминалов и административных помещений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в парижском аэропорту Орли отменили рейс, который должен был следовать в Монпелье, после анонимного сообщения о якобы взрывчатке на борту.

Перед тем из-за подозрительной сумки эвакуировали аэропорт вблизи Марселя.