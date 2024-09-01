Президент Німеччини закликав до міжпартійної співпраці щодо імміграції

На панахиді за жертвами ймовірного ісламістського нападу на міський фестиваль у Золінгені президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до більш активних дій проти нелегальної міграції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Для цього необхідно докласти "всіх, дійсно всіх зусиль", заявив у неділю федеральний президент. Питання імміграції та її обмеження "має бути пріоритетом на найближчі роки", сказав Штайнмаєр, і вимагає міжпартійної співпраці.

Водночас президент підкреслив важливість фундаментального права на притулок: "Недарма ми є країною, яка приймає людей, що шукають захисту від політичних переслідувань і війни". Але це працює лише тоді, "коли кількість тих, хто приїжджає, не маючи права на цей спеціальний захист, не переповнює нас", крім того, ті, хто шукає захисту, повинні "дотримуватися закону і порядку нашої країни", сказав він.

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Штайнмаєр назвав "нестерпним" те, що нападник у Золінгені "наскільки нам відомо, шукав і знайшов у нас захист – і так жахливо зловживав цим захистом". Злочин і можливі помилки тепер повинні бути "всебічно" розслідувані.

Канцлер Олаф Шольц, голова Бундестагу Бербель Бас, прем'єр-міністр Північного Рейну-Вестфалії Хендрік Вюст і міністр внутрішніх справ Герберт Ройль були серед тих, хто відвідав панахиду в Театрально-концертному залі Золінгену.

Напад викликав у Німеччині дебати про депортацію та заборону на носіння ножів. Федеральний уряд запропонував посилити закони про зброю, додаткові заходи проти войовничих ісламістів і значно посилити закони про проживання та надання притулку.

Штайнмаєр закликав до того, щоб правила обмеження імміграції, "які вже існують, і ті, які зараз створюються, були реалізовані". Це "величезне завдання", яке має вирішуватися "поза партійними політичними кордонами і на урядових рівнях" "всіма демократичними силами". "Це те, чого я очікую, і це те, чого очікують люди в нашій країні", – сказав він.

56-річний чоловік, 67-річний чоловік і 56-річна жінка загинули в результаті нападу, який стався перед музичною сценою на ринковій площі в Золінгені під час Фестивалю розмаїття, приуроченого до святкування 650-річчя міста.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.