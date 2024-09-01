Президент Германии призвал к межпартийному сотрудничеству по иммиграции

На панихиде по жертвам вероятного исламистского нападения на городской фестиваль в Золингене президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к более активным действиям против нелегальной миграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Для этого необходимо приложить "все, действительно все усилия", заявил в воскресенье федеральный президент. Вопрос иммиграции и ее ограничения "должен быть приоритетом на ближайшие годы", сказал Штайнмайер, и требует межпартийного сотрудничества.

В то же время президент подчеркнул важность фундаментального права на убежище: "Недаром мы являемся страной, которая принимает людей, ищущих защиты от политических преследований и войны". Но это работает только тогда, "когда количество тех, кто приезжает, не имея права на эту специальную защиту, не переполняет нас", кроме того, те, кто ищет защиты, должны "соблюдать закон и порядок нашей страны", сказал он.

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Штайнмайер назвал "невыносимым" то, что этот нападавший в Золингене "насколько нам известно, искал и нашел у нас защиту – и так ужасно злоупотреблял этой защитой". Преступление и возможные ошибки теперь должны быть "всесторонне" расследованы.

Канцлер Олаф Шольц, председатель Бундестага Бербель Бас, премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст и министр внутренних дел Герберт Ройль были среди тех, кто посетил панихиду в Театрально-концертном зале Золингену.

Нападение вызвало в Германии дебаты о депортации и запрете на ношение ножей. Федеральное правительство предложило ужесточить законы об оружии, дополнительные меры против воинствующих исламистов и значительно ужесточить законы о проживании и предоставлении убежища.

Штайнмайер призвал к тому, чтобы правила ограничения иммиграции, "которые уже существуют, и те, которые сейчас создаются, были реализованы". Это "огромная задача", которая должна решаться "вне партийных политических границ и на правительственных уровнях" "всеми демократическими силами". "Это то, чего я ожидаю, и это то, чего ожидают люди в нашей стране", – сказал он.

56-летний мужчина, 67-летний мужчина и 56-летняя женщина погибли в результате нападения, которое произошло перед музыкальной сценой на рыночной площади в Золингене во время Фестиваля разнообразия, приуроченного к празднованию 650-летия города.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.