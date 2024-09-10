Прем’єр Грузії заявив, що влада сама запропонує гранти громадським організаціям та ЗМІ

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе на тлі набрання чинності скандальним законом про "іноагентів" заявив, що держава створить власний фонд для грантового фінансування грузинських громадських організацій та ЗМІ; в опозиції обурилися ініціативою.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Кобахідзе заявив, що хоче створити державний фонд для грантового фінансування НУО та медіа, який буде наповнюватися з бюджету. Він подав цю ініціативу як "крок назустріч" громадським організаціям, які буцімто ризикують втратити фінансування міжнародних донорів у разі виконання вимоги закону "Про прозорість іноземного впливу".

"Багатьом НУО деякі іноземні донори погрожували припиненням фінансування, якщо вони зареєструються… На цьому тлі та загалом, виходячи з інтересів країни, ми вирішили створти грантову програму для грузинських неурядових організацій, яка буде повністю фінансуватися з держбюджету коштами грузинських платників податків", – заявив прем’єр.

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Кобахідзе сказав, що у найближчі місяці проведуть організаційну підготовку, а перші гранти почнуть видавати з січня 2025 року.

В опозиції обурилися ініціативою. Лідер політсили "Ахалі" Ніка Гварамія назвав наміри фінансувати НУО з бюджету "абсурдом і підкупом неурядових організацій".

Депутат Роман Горіцидзе з групи "Єврооптимісти" заявив, що у партії влади вочевидь надумали перетворити неурядові організації в "проурядові".

"Це антидержавна ідея, яка знищує один із найважливіших сегментів громадянського суспільства у Грузії. Вони хочуть підкупити незалежний громадський сектор, щоб не чути критики", – обурився він.

Раніше Кобахідзе звинував у брехні сенатору США, яка розкрила, що він на зустрічі з делегацією просив припинити фінансування усіх громадських організацій, які критично ставляться до уряду "Грузинської мрії".

Нагадаємо, у Грузії очікують рішення Конституційного суду за об’єднаним позовом багатьох позивачів, включно з президенткою, проти ухваленого закону про "іноагентів".

Багато громадських організацій та ЗМІ заявили, що принципово не збираються виконувати вимогу закону, який поведе країну "російським шляхом".

У реєстр "організацій, що впроваджують інтереси іноземної сили" добровільно зареєструвалися близько 500 організацій. Переважно йдеться про невеликі організації, що ймовірно пов’язано з тим, що вони не мають ресурсів на сплату штрафів та судову тяганину.