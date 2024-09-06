Прем’єр Грузії звинуватив у брехні сенаторку США, яка розкрила деталі їхньої розмови

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що американська сенаторка Джин Шахін сказала неправду про його слова на їхній зустрічі під час приїзду делегації Конгресу до Грузії.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Грузинський прем’єр назвав брехнею слова Шахін у її нещодавньому інтерв’ю National Journal розлоге інтерв’ю на тему Грузії, де вона згадувала про поїздку у Тбілісі на початку серпня у складі двопартійної делегації.

Її запитували про те, чим грузинська влада аргументує ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу", попри спротив громадянського суспільства. Сенаторка розповіла, що формальними поясненнями є "прозорість фінансування" організацій, що отримують іноземні гранти, але на практиці це виглядає як наступ на громадянське суспільство на кшталт того, як колись зробила Росія.

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"Одна річ, яку прем’єр сказав нам, коли ми зустрілися з ним – а ми говорили про відносини із США і нашу стурбованість погіршенням відносин та небажанням уряду "Грузинської мрії" реагувати на висловлене занепокоєння – і одне його прохання було про те, щоб ми припинили фінансування усіх громадських організацій, які критично ставляться до уряду "Грузинської мрії", – йдеться в інтерв’ю Шахін (добір і переклад цитат з інтерв’ю – ЄП).

З її слів, конгресмен Тернер на ці слова Кобахідзе відповів, що можливість критики влади – це одна зі складових справжньої демократії.

"Тож тим більш сумно, що після нашого візиту уряд говорить про розпуск усіх опозиційних партій. Фактично вони говорять про те, щоб зробити країну автократією. Вони хочуть бути диктатурою, а не демократією", – сказала Шахін.

Кобахідзе різко заперечив слова сенаторки про сказане ним під час зустрічі.

"Те, що сказала сенаторка Шахін – чистісінька брехня. На зустрічі я такого не казав. Мені прикро, що людина з дуже високим статусом сенатора США дозволяє собі таку брехню. Для мене це вкрай сумно і тривожно", – заявив грузинський прем’єр у коментарі журналістам.

Нагадаємо, засновник "Грузинської мрії", олігарх Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з американською сенаторкою Джинн Шахін та конгресменом Майком Тернером під час їхнього візиту в країну.