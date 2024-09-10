Премьер Грузии заявил, что власть сама предложит гранты общественным организациям и СМИ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на фоне вступления в силу скандального закона об "иноагентах" заявил, что государство создаст собственный фонд для грантового финансирования грузинских общественных организаций и СМИ; в оппозиции возмутились инициативой.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Кобахидзе заявил, что хочет создать государственный фонд для грантового финансирования НПО и медиа, который будет наполняться из бюджета. Он подал эту инициативу как "шаг навстречу" общественным организациям, которые якобы рискуют потерять финансирование международных доноров в случае выполнения требования закона "О прозрачности иностранного влияния".

"Многим НПО некоторые иностранные доноры угрожали прекращением финансирования, если они зарегистрируются... На этом фоне и в целом, исходя из интересов страны, мы решили создать грантовую программу для грузинских неправительственных организаций, которая будет полностью финансироваться из госбюджета средствами грузинских налогоплательщиков", – заявил премьер.

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Кобахидзе сказал, что в ближайшие месяцы проведут организационную подготовку, а первые гранты начнут выдавать с января 2025 года.

В оппозиции возмутились инициативой. Лидер политсилы "Ахали" Ника Гварамия назвал намерения финансировать НПО из бюджета "абсурдом и подкупом неправительственных организаций".

Депутат Роман Горицидзе из группы "Еврооптимисты" заявил, что в партии власти явно надумали превратить неправительственные организации в "проправительственные".

"Это антигосударственная идея, которая уничтожает один из важнейших сегментов гражданского общества в Грузии. Они хотят подкупить независимый общественный сектор, чтобы не слышать критики", – возмутился он.

Ранее Кобахидзе обвинил во лжи сенатора США, которая раскрыла, что он на встрече с делегацией просил прекратить финансирование всех общественных организаций, которые критически относятся к правительству "Грузинской мечты".

Напомним, в Грузии ожидают решения Конституционного суда по объединенному иску многих истцов, включая президента, против принятого закона об "иноагентах".

Многие общественные организации и СМИ заявили, что принципиально не собираются выполнять требование закона, который поведет страну по "российскому пути".

В реестр "организаций, внедряющих интересы иностранной силы" добровольно зарегистрировались около 500 организаций. В основном речь идет о небольших организациях, что вероятно связано с тем, что они не имеют ресурсов на уплату штрафов и судебную волокиту.