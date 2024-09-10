ЗМІ: Прокуратура веде розслідування щодо ексміністра культури Італії, який щойно пішов з посади

Ексміністр культури Італії Дженнаро Санджуліано, який нещодавно втратив цю посаду, є фігурантом розслідування прокуратури Рима.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють італійські ЗМІ.

Санджуліано, який минулого тижня пішов у відставку після скандалу з працевлаштуванням коханки, фігурує у розслідуванні прокуратури Рима.

Його підозрюють у розкраданні коштів та розкритті й поширенні конфіденційної інформації, до якої він мав доступ за посадою.

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Зважаючи на те, що Санджуліано донедавна був міністром, справу мають передати до "Суду у справах міністрів" – спеціального органу у судовій системі, що уповноважений займатися справами щодо можливих правопорушень посадовцями уряду.

У фокусі уваги розслідування – нібито ті самі факти, що й призвели до відставки Санджуліано: його стосунки з інфлюенсеркою Марією Розарією Бочча, яку він фактично залучив до своєї роботи.

Підозра у розкраданні коштів стосується поїздок жінки разом з ексміністром, у тому числі не пов’язані з його роботою у міністерстві.

Санджуліано раніше запевняв, що не витрачав на користь Бочча ніяких державних коштів.

Минулого тижня Санджуліано визнав, що намагався призначити радницею Міністерства культури Італії інфлюенсерку Марію Розарію Бочча, з якою завів роман і їздив у службові відрядження.