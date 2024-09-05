Міністр культури Італії визнав, що намагався працевлаштувати коханку в міністерстві

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зазнала нового удару після того, як її міністр культури, близький союзник, був змушений зізнатися в романі з інфлюенсеркою, яку він намагався найняти на посаду радника міністерства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

В інтерв'ю італійському державному мовнику RAI в середу ввечері Дженнаро Санджуліано, лояльний до Мелоні, сказав, що запропонував прем'єр-міністру свою відставку, але вона відмовилася її прийняти.

Цей крок став відповіддю на скандал, що розгорівся минулого тижня, коли Марія Розарія Бочча, впливова в соціальних мережах, оголосила в Instagram, що вона отримала нову роль радника з питань великих заходів у Міністерстві культури – заяву, яку саме міністерство заперечило.

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Потім Бочча опублікувала документи і фотографії, на яких вона разом із Санджуліано перебуває у відрядженнях, у тому числі, за її словами, у розвідці перед майбутньою зустріччю міністрів культури G7 в італійському місті Позітано.

Одружений міністр визнав, що Бочча супроводжувала його у відрядженнях, і стверджував, що спочатку запропонував їй роль, але згодом "відкликав" пропозицію після того, як отримав пораду, що це буде конфліктом інтересів через їхні "особисті, сентиментальні" стосунки.

В емоційному інтерв'ю Санджуліано наполягав на тому, що для оплати його поїздок з Бочча не використовувалися державні гроші, і що вона не мала доступу до конфіденційних документів. Він зі сльозами на очах вибачився перед дружиною і перед Мелоні "за збентеження, заподіяне їй і уряду".

Це вже другий скандал, який зачепив міністерство культури цього року: у лютому підлеглий Санджуліано, тодішній заступник міністра культури Вітторіо Сгарбі, подав у відставку після того, як його звинуватили у відмиванні викрадених мистецьких творів.