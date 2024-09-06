Міністр культури Італії пішов у відставку після скандалу з працевлаштуванням коханки
Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прийняла відставку міністра культури Дженнаро Санджуліано на тлі скандалу зі спробою призначити до його міністерства інфлюенсерку, з якою в нього був роман.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила сама Мелоні.
Мелоні подякувала Санджуліано, якого назвала "здібною людиною і чесним чоловіком", за виконану "надзвичайну" роботу на посаді міністра культури Італії, та оголосила, що "прийняла його безповоротну відставку".
Вона додала, що подала президенту кандидатуру нового очільника Мінкульту Алессандро Джулі.
Сам Санджуліано лише поширив у соцмережах повідомлення прем’єрки Італії, але відставку не коментував.
Раніше цього тижня вже колишній міністр визнав, що намагався призначити радницею Міністерства культури Італії інфлюенсерку Марію Розарію Бочча, з якою завів роман і їздив у службові відрядження.
На тлі скандалу Санджуліано заявив, що попросив у прем’єрки про відставку, але вона її не прийняла.
Це вже другий скандал, який зачепив міністерство культури цього року: у лютому підлеглий Санджуліано, тодішній заступник міністра культури Вітторіо Сгарбі, подав у відставку після того, як його звинуватили у відмиванні викрадених мистецьких творів.