Міністр культури Італії пішов у відставку після скандалу з працевлаштуванням коханки

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прийняла відставку міністра культури Дженнаро Санджуліано на тлі скандалу зі спробою призначити до його міністерства інфлюенсерку, з якою в нього був роман.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила сама Мелоні.

Мелоні подякувала Санджуліано, якого назвала "здібною людиною і чесним чоловіком", за виконану "надзвичайну" роботу на посаді міністра культури Італії, та оголосила, що "прийняла його безповоротну відставку".

Вона додала, що подала президенту кандидатуру нового очільника Мінкульту Алессандро Джулі.

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Сам Санджуліано лише поширив у соцмережах повідомлення прем’єрки Італії, але відставку не коментував.

Раніше цього тижня вже колишній міністр визнав, що намагався призначити радницею Міністерства культури Італії інфлюенсерку Марію Розарію Бочча, з якою завів роман і їздив у службові відрядження.

На тлі скандалу Санджуліано заявив, що попросив у прем’єрки про відставку, але вона її не прийняла.

Це вже другий скандал, який зачепив міністерство культури цього року: у лютому підлеглий Санджуліано, тодішній заступник міністра культури Вітторіо Сгарбі, подав у відставку після того, як його звинуватили у відмиванні викрадених мистецьких творів.