СМИ: Прокуратура ведет расследование против экс-министра культуры Италии, только что ушедшего с должности

Экс-министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, который недавно потерял эту должность, является фигурантом расследования прокуратуры Рима.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают итальянские СМИ.

Санджулиано, который на прошлой неделе ушел в отставку после скандала с трудоустройством любовницы, фигурирует в расследовании прокуратуры Рима.

Его подозревают в хищении средств и раскрытии и распространении конфиденциальной информации, к которой он имел доступ по должности.

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Учитывая то, что Санджулиано до недавнего времени был министром, дело должны передать в "Суд по делам министров" – специальный орган в судебной системе, уполномоченный заниматься делами о возможных правонарушениях должностными лицами правительства.

В фокусе внимания расследования – якобы те же факты, которые и привели к отставке Санджулиано: его отношения с инфлюенсером Марией Розарией Бочча, которую он фактически привлек к своей работе.

Подозрение в хищении средств касается поездок женщины вместе с экс-министром, в том числе не связанных с его работой в министерстве.

Санджулиано ранее уверял, что не тратил в пользу Бочча никаких государственных средств.

На прошлой неделе Санджулиано признал, что пытался назначить советницей Министерства культуры Италии инфлюенсерку Марию Розарию Бочча, с которой завел роман и ездил в служебные командировки.