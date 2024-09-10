Британія оголосила санкції проти Ірану через передачу Росії балістичних ракет

Уряд Великої Британії у вівторок, 10 вересня, оголосив про обмежувальні заходи проти Ірану у відповідь на його рішення передати Росії балістичні ракети.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У межах скоординованих із іншими західними країнами зусиль Лондон вирішила скасувати двосторонні угоди про повітряне сполучення з Іраном, що обмежить можливість іранської авіакомпанії Iran Air літати до Британії.

Також спільно зі США Британія запроваджує санкції проти низки ключових осіб та організацій за їхню роль у сприянні військовій підтримці Іраном Росії, зокрема тих, хто бере участь у ланцюгах постачання балістичних ракет і безпілотників.

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Серед них – Сейєд Хамзех Галандарі, генеральний директор з міжнародних зв’язків Міністерства оборони і матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану; Алі Джафарабаді, голова космічного командування Повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), а також заступник командувача КВІР Маджид Мусаві.

Також Британія заморожує активи кількох компаній, причетних до іранської програми балістичних ракет, зокрема організації промислової зони вільної торгівлі Анзалі.

Паралельно Лондон наклав обмеження на п’ять російських суден, причетних до перевезення військових вантажів з Ірану до Росії, а також на 924-й Державний центр безпілотної авіації РФ, Повітряно-космічні сили Росії та командування військово-транспортної авіації.

Зрештою, британський уряд анонсував новий закон щодо посилення торговельних санкцій проти Ірану, спрямованих на товари, які використовуються у виробництві балістичних ракет, дронів та інших видів зброї.

Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.

У Євросоюзі раніше заявили, що союзники поділилися з ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен також підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.