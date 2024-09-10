Блінкен підтвердив передачу Іраном балістичних ракет Росії: будуть санкції

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив у вівторок, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.

Про це Блінкен сказав журналістам у Лондоні у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Блінкен заявив, що нові санкції будуть оголошені пізніше у вівторок, включаючи заходи проти іранської державної авіакомпанії Iran Air.

"Ми попереджали Тегеран публічно, ми попереджали Тегеран приватно, що цей крок був би небезпечною ескалацією", – сказав Блінкен.

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"Росія вже отримала партії цих ракет", – наголосив держсекретар США.

Він додав, що Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Цього тижня іранські офіційні особи заперечували, що вони відправляли зброю до Росії.

Іран постачає Росії ударні безпілотники, але донедавна утримувався від пропозиції передачі більш потужного озброєння, очевидно, з огляду на попередження США і Європи про те, що це викличе хвилю болючих санкцій.

У Євросоюзі раніше заявили, що союзники поділилися з ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.

У Раді нацбезпеки Білого дому наголошували, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни РФ проти України.

6 вересня видання WSJ з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.