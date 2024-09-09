ЄС отримав від союзників інформацію про поставку Іраном балістичних ракет РФ

Союзники Євросоюзу поділилися із ним інформацією щодо передачі Іраном балістичних ракет Росії для використання у війні проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив у понеділок речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, його слова наводить агентство AFP.

Вашингтон вважає, що Іран передав зброю Росії для використання на полі бою в Україні, повідомили минулого тижня американські ЗМІ, посилаючись на анонімні джерела.

"Ми володіємо достовірною інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії", – заявив Стано.

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"Ми вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами, і якщо це підтвердиться, ця поставка означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України", – зауважив речник.

Стано додав, що "одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський Союз відреагує швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими і значними обмежувальними заходами проти Ірану".

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що "рішуче" відкидає звинувачення у причетності до експорту зброї до Росії.

Захід вже кілька місяців застерігає Тегеран від відправки Росії ракет, а ЄС вже неодноразово накладав на Іран санкції за постачання Москві безпілотників для війни в Україні.

У понеділок Кремль не виступив зі спростуванням, коли його запитали конкретно про повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран відправив ракети.

6 вересня видання WSJ з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.

У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни РФ проти України.

У Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями преси та закликали Тегеран утриматися від надання Москві будь-якого озброєння.