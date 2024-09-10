В МЗС пояснили відкликання глави посольства в Грузії "комплексом причин"

Рішення міністра закордонних справ Андрія Сибіги про відкликання тимчасового повіреного у справах України в Грузії Михайла Харишина пов’язане з прагненням посилити роботу послів.

Про це на брифінгу у вівторок, 10 вересня, сказав речник МЗС Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи відкликання дипломата з Грузії, Тихий заявив, що "йдеться не про прізвище" і "не про якісь нюанси", а про "комплекс причин, які змусили нового керівника МЗС ухвалити таке рішення".

"Воно ухвалене в контексті стимулювання роботи послів, аналізу роботи послів, активності, досягнутих результатів і необхідності привести роботу взагалі дипсистеми до жорстких реалій війни, коли потрібен результат", – додав він.

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Речник МЗС також назвав не "зовсім коректним" зосередженість на окремих деталях причин відкликання тимчасового повіреного України в Грузії.

Міністр Андрій Сибіга 8 вересня повідомив про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".

Грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе після цього заявив, що відкликання Харишина пов'язане із питанням закупівлі побутової техніки.

Нагадаємо, Україна вже більш як два роки не має посла у Грузії.

У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова через недружні кроки Тбілісі на тлі вторгнення РФ. Йшлося про перепони для добровольців і "неморальну позицію щодо санкцій". Зеленський в червні 2022 року звільнив Долгова.