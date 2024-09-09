Прем’єр Грузії пояснив відкликання тимчасово повіреного України закупівлею пральних машин

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував рішення глави МЗС України Андрія Сибіги відкликати тимчасового повіреного Михайла Харишина, зазначивши, що це рішення не є політичним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

Кобахідзе стверджує, що рішення нового очільника МЗС України Сибіги відкликати Харишина пов'язане із питанням закупівлі побутової техніки.

"За нашою інформацією, це не політичний акт. Конкретний представник, якщо не помиляюся, який має і дипломатичний статус, закуповував побутові предмети. Це було визнано неадекватним у світлі війни, що триває, і це стало причиною його відкликання. Це та інформація, якою ми володіємо…

Реклама:

Це пов'язано з купівлею представником конкретного посольства предметів домашнього вжитку, які він не повинен був купувати в умовах війни, на думку української влади. Йдеться про пральні машини", – сказав прем'єр-міністр Грузії, не уточнюючи деталей.

Сибіга повідомив про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".

Нагадаємо, Україна вже більш як два роки не має посла у Грузії.

У березні 2022 року президент України Володимир Зеленський відкликав із Грузії посла Ігоря Долгова через недружні кроки Тбілісі на тлі вторгнення РФ. Йшлося про перепони для добровольців і "неморальну позицію щодо санкцій". Зеленський в червні 2022 року звільнив Долгова.