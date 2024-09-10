В МИД объяснили отзыв главы посольства в Грузии "комплексом причин"

Решение министра иностранных дел Андрея Сибиги об отзыве временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина связано со стремлением усилить работу послов.

Об этом на брифинге во вторник, 10 сентября, сказал спикер МИД Георгий Тихий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Комментируя отзыв дипломата из Грузии, Тихий заявил, что "речь идет не о фамилии" и "не о каких-то нюансах", а о "комплексе причин, которые заставили нового руководителя МИД принять такое решение".

"Оно принято в контексте стимулирования работы послов, анализа работы послов, активности, достигнутых результатов и необходимости привести работу вообще дипсистемы к жестким реалиям войны, когда нужен результат", – добавил он.

Реклама:

Представитель МИД также назвал не "совсем корректным" сосредоточенность на отдельных деталях причин отзыва временного поверенного Украины в Грузии.

Министр Андрей Сибига 8 сентября сообщил о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии из-за "полного непонимания им реалий дипломатии воюющего государства".

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе после этого заявил, что отзыв Харишина связан с вопросом закупки бытовой техники.

Напомним, Украина уже более двух лет не имеет посла в Грузии.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова из-за недружественных шагов Тбилиси на фоне вторжения РФ. Речь шла о преградах для добровольцев и "неморальной позиции по санкциям". Зеленский в июне 2022 года уволил Долгова.