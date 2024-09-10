Глава МЗС Німеччини скептично оцінює "мирні переговори" з Путіним

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що з господарем Кремля Владіміром Путіним навряд чи вийде провести "мирні переговори" стосовно повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це вона заявила на пресконференції в Берліні з главою МЗС Індії Субрахманьямом Джайшанкаром у вівторок, 10 вересня, пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Бербок нагадала, що на кожен мирний крок, який пропонувався Росії на міжнародному рівні, вона "відповідала ще більшим терором, ще більшими стражданнями і, відповідно, ще більшою кількістю смертей".

За словами глави німецького МЗС, відповіддю Путіна на мирні ініціативи було: "Замість того, щоб вести переговори, я хочу ще більше знищити Україну".

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Вона також нагадала, що Росія веде війну на багатьох різних рівнях, і її зусилля спрямовані також на сусідні з Україною держави, наприклад Молдову.

"Диктаторський мир або те, що має на увазі Путін, щоб мати перерву, після якої він зможе переозброїтися, щоб захопити всю Україну або навіть поставити під загрозу сусідні країни, такі як Молдова чи інші – це теж має обговорюватись, коли ми кажемо про мир", – додала Бербок.

Дискусію можливим "мирним переговорам" у Німеччині дала заява канцлера Олафа Шольца про необхідність більш інтенсивних дипломатичних зусиль для припинення російської агресії в Україні.

У найбільшій опозиційній партії ФРН – Християнсько-демократичному союзі – такі натяки Шольца розкритикували.