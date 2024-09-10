Глава МИД Германии скептически оценивает "мирные переговоры" с Путиным

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что с хозяином Кремля Владимиром Путиным вряд ли получится провести "мирные переговоры" относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине с главой МИД Индии Субрахманьямом Джайшанкаром во вторник, 10 сентября, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Бербок напомнила, что на каждый мирный шаг, который предлагался России на международном уровне, она "отвечала еще большим террором, еще большими страданиями и, соответственно, еще большим количеством смертей".

По словам главы немецкого МИД, ответом Путина на мирные инициативы было: "Вместо того, чтобы вести переговоры, я хочу еще больше уничтожить Украину".

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Она также напомнила, что Россия ведет войну на многих разных уровнях, и ее усилия направлены также на соседние с Украиной государства, например Молдову.

"Диктаторский мир или то, что имеет в виду Путин, чтобы иметь перерыв, после которого он сможет перевооружиться, чтобы захватить всю Украину или даже поставить под угрозу соседние страны, такие как Молдова или другие – это тоже должно обсуждаться, когда мы говорим о мире", – добавила Бербок.

Дискуссию возможным "мирным переговорам" в Германии дало заявление канцлера Олафа Шольца о необходимости более интенсивных дипломатических усилий для прекращения российской агрессии в Украине.

В крупнейшей оппозиционной партии ФРГ – Христианско-демократическом союзе – такие намеки Шольца раскритиковали.