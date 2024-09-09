У німецькій опозиції накинулися на Шольца після натяків на мирні переговори з РФ

У головній опозиційній партії Німеччини – Християнсько-демократичному союзі (ХДС) – жорстко розкритикували канцлера Олафа Шольца за слова про те, що час починати шукати способи завершувати війну.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичний речник ХДС Роберт Кізеветтер заявив, що Шольц "піддається російській пропаганді" і продовжує чіплятися за старі ілюзії Берліна про правителя Росії Владіміра Путіна.

Він додав, що слова Шольца перекреслюють його видатну заяву про "поворотну точку" у безпековій політиці Німеччини невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України.

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Кізеветтер заявив, що спроби Шольца виставити себе "канцлером миру" можуть дорого коштувати Німеччині і союзникам, "роблять ситуацію в Україні гіршою і таким чином послаблюють безпеку Європи та Німеччини".

ЗМІ зауважили, що коментарі Шольца з’явилися на тлі наближення виборів у східній землі Бранденбург, де його однопартієць, земельний прем’єр Дітмар Войдке тісно конкуруватиме з ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (детально про значення місцевих виборів – у статті Загроза з двох флангів: як "друзі Путіна" можуть вперше отримати владу у Східній Німеччині).

Нагадаємо, у великому інтерв’ю ZDF Шольц висловився за присутність Росії на наступному Саміті миру та сказав, що "нині той момент, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим".

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.