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Шольц підтримує запрошення Росії на другий Саміт миру 

Новини — Понеділок, 9 вересня 2024, 08:49 — Марія Ємець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає правильною ідею запросити Росію на другий Саміт миру, та вважає, що вже зараз потрібно обговорювати шляхи завершення війни.

Про це він сказав у великому інтерв’ю ZDF, пише "Європейська правда".

Олаф Шольц висловився за участь Росії у другому Саміті миру, та зазначив, що він і президент України Володимир Зеленський погоджуються у цьому. 

"Думаю, зараз той момегнт, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим", – сказав канцлер. 

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Він згадав, що мав "дуже конфіденційну розмову" із Зеленським і між ними добрі стосунки. 

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Він також сказав, що Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру". 

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада.

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Німеччина Саміт миру
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