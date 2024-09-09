Шольц підтримує запрошення Росії на другий Саміт миру
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає правильною ідею запросити Росію на другий Саміт миру, та вважає, що вже зараз потрібно обговорювати шляхи завершення війни.
Про це він сказав у великому інтерв’ю ZDF, пише "Європейська правда".
Олаф Шольц висловився за участь Росії у другому Саміті миру, та зазначив, що він і президент України Володимир Зеленський погоджуються у цьому.
"Думаю, зараз той момегнт, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим", – сказав канцлер.
Він згадав, що мав "дуже конфіденційну розмову" із Зеленським і між ними добрі стосунки.
Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.
Він також сказав, що Україна хоче проводити другий Саміт миру не раніше, аніж буде завершена підготовка спільного плану з реалізації кожного пункту "формули миру".
Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що підготовчий документ до другого Саміту миру буде готовий до листопада.
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