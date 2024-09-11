У німецькому Дрездені обвалилася 100-метрова секція мосту через Ельбу

У німецькому Дрездені, столиці землі Саксонія, цієї ночі обвалилася велика секція мосту Карола – одного з чотирьох мостів через річку Ельба.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Обвал стався близько 3 години ночі. У цей час на мосту нікого не було і минулося без жертв.

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Довжина секції, що впала, сягає 100 метрів. По ній проходили пішохідна та велодоріжка, а також трамвайні колії.

dpa

Внаслідок падіння пошкоджені дві лінії теплопостачання, з розірваних труб ллється гаряча вода. Через це у багатьох домогосподарств тимчасово буде відсутня гаряча вода.

Зону довкола обвалу загородили, судноплавство під мостом наразі неможливе. Речник пожежно-рятувальної служби заявив, що залишається високий ризик обвали решти конструкцій мосту, тож краще триматися подалі від нього. На місці фахівці здійснюють обліт безпілотниками, щоб детальніше оцінити ситуацію. Причини обвалу поки незрозумілі.

Міст є важливою транспортною артерією Дрездена, тож аварія обернеться чималими труднощами для міста у годину пік.

Перший міст Карола через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.

Заміну мосту почали будувати у 60-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році.