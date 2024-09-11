В немецком Дрездене обвалилась 100-метровая секция моста через Эльбу

В немецком Дрездене, столице земли Саксония, этой ночью обвалилась большая секция моста Карола – одного из четырех мостов через реку Эльба.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Обвал произошел около 3 часов ночи. В это время на мосту никого не было и обошлось без жертв.

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Длина упавшей секции достигает 100 метров. По ней проходили пешеходная и велодорожка, а также трамвайные пути.

dpa

В результате падения повреждены две линии теплоснабжения, из разорванных труб льется горячая вода. Из-за этого во многих домохозяйствах временно не будет горячей воды.

Зону вокруг обвала загородили, судоходство под мостом пока невозможно. Представитель пожарно-спасательной службы заявил, что остается высокий риск обвала остальных конструкций моста, поэтому лучше держаться от него подальше. На месте специалисты осуществляют облет беспилотниками, чтобы подробнее оценить ситуацию. Причины обвала пока неизвестны.

Мост является важной транспортной артерией Дрездена, поэтому авария обернется немалыми трудностями для города в час пик.

Первый мост Карола через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войска нацистской Германии.

Замену моста начали строить в 60-х годах и завершили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.

В конце августа в Германии произошла серьезная авария на старом закрытом мосту через Рейн неподалеку от Кельна, там погиб один строитель.

Напомним, в итальянской Генуе в результате обвала автомобильного моста в 2018 году погибли 43 человека. Город потерял одну из своих достопримечательностей и ключевую транспортную артерию, которая связывала город и его крупный порт с автомагистралями, ведущими во Францию и другие итальянские города. В 2020 году вместо разрушенного моста открыли новый.