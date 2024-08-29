У Німеччині внаслідок аварії на мосту загинув будівельник, ще шестеро поранені

У Німеччині у четвер, 29 серпня, сталась серйозна аварія на старому закритому мосту через Рейн неподалік від Кельна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Внаслідок інциденту загинув один з будівельників, ще шестеро отримали поранені, при чому двоє з них – важкі.

dpa

Старий міст через Рейн перебуває в процесі знесення.

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Представник пожежної бригади заявив у четвер вранці, що обставини смертельного нещасного випадку незрозумілі, але наразі вони розслідуються.

Рятувальники оточили місце аварії, щоб поліція могла почати розслідування. Сама споруда залишається стабільною, повідомила влада.

Старим мостом через Рейн проходила автомагістраль А1 з північної частини Кельна в промислове місто Леверкузен на східному березі річки.

Перша секція нового мосту відкрилася для руху в лютому після кількох років будівельних робіт. Роботи з будівництва другої секції нового мосту планують розпочати після завершення знесення старого мосту.

Раніше повідомляли, що у німецькому Гамбурзі перекинувся будівельний кран висотою близько 20 м і частково впав на два сусідні житлові будинки.

Нагадаємо, у липні в італійському місті Неаполь двоє людей загинули і ще тринадцять постраждали внаслідок обвалу балкона будинку.

А перед цим у місті Лозанна двоє людей загинули через обвал будівельного риштування.