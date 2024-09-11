Держсекретар США і глава МЗС Британії приїхали з візитом підтримки до Києва

Очільники дипломатичних відомств США та Британії Ентоні Блінкен та Девід Леммі у середу прибули до Києва.

Про це свідчить відео репортерки CBS News Олівії Газіс, пише "Європейська правда".

В американському Держдепі раніше розповіли, що Блінкен та Леммі зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та високопосадовцями українського уряду.

Secretaries Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/vqQJHtrJSO Реклама: September 11, 2024

Повідомляли, що сторони обговорять подальшу підтримку України для захисту від російської агресії, а також шляхи забезпечення процвітання України у "військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі".

Блінкен заявив у вівторок, що його поїздка частково спрямована на те, щоб побачити, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент, які цілі і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби".

Блінкен сказав, що він і Леммі доповідатимуть президенту Байдену і прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру, які потім обговорять це питання під час зустрічі в п'ятницю. Це може стати прелюдією до того, як США і Британія дадуть згоду на використання Україною ракет дальнього радіуса дії для ураження цілей на території Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточного рішення ще не прийнято.

10 вересня президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

Додамо, що, за даними видання WSJ, США та європейські країни підштовхують Київ до того, щоб він сформулював надійний план своїх досягнень на наступний рік війни з Росією.