Госсекретарь США и глава МИД Британии приехали в Киев с визитом поддержки

Главы дипломатических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Дэвид Лэмми в среду прибыли в Киев.

Об этом свидетельствует видео репортера CBS News Оливии Газис, пишет "Европейская правда".

В американском Госдепе ранее рассказали, что Блинкен и Лэмми встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками украинского правительства.

Secretaries Blinken and Lammy arriving in sunny Kyiv 🇺🇦 pic.twitter.com/vqQJHtrJSO Реклама: September 11, 2024

Сообщалось, что стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, а также пути обеспечения процветания Украины в "военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе".

Блинкен заявил во вторник, что его поездка частично направлена на то, чтобы увидеть, "как именно украинцы видят свои потребности в этот момент, какие цели и что мы можем сделать, чтобы поддержать эти потребности".

Блинкен сказал, что он и Лэмми будут докладывать президенту Байдену и премьер-министру Британии Киру Стармеру, которые затем обсудят этот вопрос во время встречи в пятницу. Это может стать прелюдией к тому, как США и Британия дадут согласие на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России, но официальные лица предупреждают, что окончательное решение еще не принято.

10 сентября президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.

Добавим, что, по данным издания WSJ, США и европейские страны подталкивают Киев к тому, чтобы он сформулировал надежный план своих достижений на следующий год войны с Россией.