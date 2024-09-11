Сейм Польщі засудив викрадення українських дітей Росією

Польський Сейм у середу ухвалив резолюцію із засудженням викрадення українських дітей Росією.

Про це повідомив кореспондент "Укрінформу", пише "Європейська правда".

Резолюцію "У справі засудження викрадення українських дітей" символічними оплесками стоячи підтримали усі депутати Сейму, які були присутні.

"Сейм Республіки Польща однозначно засуджує викрадення українських дітей з метою їх незаконного усиновлення та русифікації", – йдеться в резолюції.

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Дії Росії та її колаборанта Білорусі резолюція називає "ганебним замахом на українську ідентичність" та такими, що порушують Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Конвенцію ООН про права дітей, яку ініціювала Польща.

Сейм виступив рішуче проти порушення міжнародних норм, що здійснюється системними діями російської влади, зокрема президентськими указами, які спрощують усиновлення українських дітей, позбавлення батьківських прав, а також наданні українським дітям російського громадянства.

"Ми вважаємо своїм обов’язком захищати права, закріплені в Конвенції, включаючи право дитини знати своїх батьків і перебувати під їхньою опікою, а також право зберігати свою ідентичність, включаючи громадянство, своє прізвище та родинні звʼязки", – йдеться у резолюції.

Як наголошується, про злочинний характер цих дій свідчить виданий Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року ордер на арешт Владіміра Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

"Сейм Республіки Польща очікує від міжнародної спільноти виконання цього рішення та вжиття заходів для покарання винних у воєнних злочинах, скоєних проти українського народу", – йдеться в резолюції.

Нагадаємо, раніше Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії вирішила прийняти Владіміра Путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вважає, що відмова Монголії арештувати очільника Кремля Владіміра Путіна – не привід для розчарування.

Більше читайте у статті "ЄвроПравди": Міжнародне право сили. Які наслідки потягне відмова Монголії арештувати Путіна за ордером МКС.