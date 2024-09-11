Сейм Польши осудил похищение украинских детей Россией

Польский Сейм в среду принял резолюцию с осуждением похищения украинских детей Россией.

Об этом сообщил корреспондент "Укринформа", пишет "Европейская правда".

Резолюцию "По делу осуждения похищения украинских детей" символическими аплодисментами стоя поддержали все присутствовавшие депутаты Сейма.

"Сейм Республики Польша однозначно осуждает похищение украинских детей с целью их незаконного усыновления и русификации", – говорится в резолюции.

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Действия России и ее коллаборанта Беларуси резолюция называет "позорным покушением на украинскую идентичность" и нарушающими Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также Конвенцию ООН о правах детей, которую инициировала Польша.

Сейм выступил решительно против нарушения международных норм, осуществляемого системными действиями российских властей, в частности президентскими указами, которые упрощают усыновление украинских детей, лишение родительских прав, а также предоставление украинским детям российского гражданства.

"Мы считаем своим долгом защищать права, закрепленные в Конвенции, включая право ребенка знать своих родителей и находиться под их опекой, а также право сохранять свою идентичность, включая гражданство, свою фамилию и родственные связи", – говорится в резолюции.

Как отмечается, о преступном характере этих действий свидетельствует выданный Международным уголовным судом в марте 2023 года ордер на арест Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Сейм Республики Польша ожидает от международного сообщества выполнения этого решения и принятия мер для наказания виновных в военных преступлениях, совершенных против украинского народа", – говорится в резолюции.

Напомним, ранее Европейский Союз выразил сожаление по поводу того, что власти Монголии решили принять Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан считает, что отказ Монголии арестовать главу Кремля Владимира Путина – не повод для разочарования.

Больше читайте в статье "ЕвроПравды": Международное право силы. Какие последствия повлечет отказ Монголии арестовать Путина по ордеру МУС.