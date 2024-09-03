ЄС відреагував на безперешкодний візит Путіна у Монголію попри ордер МКС

Європейський Союз висловив жаль з приводу того, що влада Монголії вирішила прийняти правителя Росії Владіміра Путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Речник зазначив, що ЄС взяв до уваги приїзд до Улан-Батора лідера Росії Владіміра Путіна попри те, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала би затримати Путіна за ордером прокурора МКС.

"ЄС висловлює жаль з приводу того, що Монголія, держава-сторона Римського статуту МКС, не виконала свої зобов’язання за ним щодо виконання ордеру на арешт… ЄС висловлює найбільшу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв’язку з загарбницькою війною Росії проти України", – заявив Петер Стано.

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Він зазначив, що ЄС підтримує розслідування, які прокурор МКС веде щодо подій російсько-української війни, та закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні.

Перед цим депутати Європарламенту закликали офіційний Брюссель відреагувати на поведінку Монголії.

Нагадаємо, у Монголії пояснили, що не заарештували Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду через залежність від Росії. Водночас місцеві активісти розгорнули прапор України на знак протесту.

У Міністерстві закордонних справ України різко прокоментували рішення влади Монголії прийняти Путіна, попри ордер Міжнародного кримінального суду.