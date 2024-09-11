Зеленский о дальнобойных ударах по РФ: Зависит не от моего оптимизма

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, будет ли обсуждать с государственным секретарем США Энтони Блинкеном разрешение на удары дальнобойным оружием по целям в России, но надеется на такое решение.

Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю четвертого саммита Крымской платформы в среду, 11 сентября, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подтвердил, что вечером в среду проведет переговоры с Блинкеном, но не знает, каких результатов ожидать от нее.

"Оптимистичен ли я относительно их решения позволить нам использовать дальнобойное оружие? Жаль, что оно не зависит от моего оптимизма. Оно зависит от их оптимизма", – добавил он.

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Глава государства в то же время выразил надежду на "какие-то сильные решения", которые важны для Украины.

"Так или иначе, я рассчитываю на диалог с президентом Байденом в этом месяце. Но наш еженедельный, ежемесячный диалог с США очень важен для нас. Они оказывают нам наибольшую военную и финансовую поддержку. Мы рассчитываем на нее и мы не можем победить без нее", – считает Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.

Известно, что этот вопрос планируют обсуждать во время встречи британского премьера Кира Стармера с Байденом в Белом доме в эту пятницу.