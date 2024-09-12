Молдова схвалила кандидатуру нового посла РФ в країні

Молдова погодилася на призначення новим послом Росії Олега Озерова.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Попшой зазначив, що кандидатуру Озерова перевіряли кілька місяців, перш ніж погодити. За його словами, російський дипломат пройшов "усі необхідні перевірки" і в його висловлюваннях не виявили заяв проти Молдови.

Міністр зазначив, що заміна російського посла у Кишиневі відбувається у рамках стандартної ротації – попередник Озерова Олег Васнецов був послом РФ у Кишиневі 6 років.

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Він наголосив, що Молдова не дозволить жодному іноземному дипломату діяти проти інтересів країни.

"Минулого року наші держустанови блискуче впоралися з роботою, виявивши багатьох російських дипломатів, які діяли проти національних інтересів Молдови – їх усіх вислали з країни. Так буде і надалі. З минулого року дипломатична присутність РФ у Кишиневі суттєво скоротилося", – зазначив Міхай Попшой.

Про Озерова відомо, що він є кар’єрним дипломатом, а також сходознавцем-арабістом, володіє також англійською і французькою мовами. До призначення у Молдову він працював в посольстві у Франції.

Нагадаємо, останній раз Молдова вислала співробітника посольства РФ у серпні – після обшуків у парламенті за підозрою у держзраді.

Минулого тижня молдовські банки остаточно припинили переказ грошей із Росії.