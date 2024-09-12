Молдова одобрила кандидатуру нового посла РФ в стране

Молдова согласилась на назначение новым послом России Олега Озерова.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Попшой отметил, что кандидатуру Озерова проверяли несколько месяцев, прежде чем согласовать. По его словам, российский дипломат прошел "все необходимые проверки" и в его высказываниях не обнаружили заявлений против Молдовы.

Министр отметил, что замена российского посла в Кишиневе происходит в рамках стандартной ротации – предшественник Озерова Олег Васнецов был послом РФ в Кишиневе шесть лет.

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Он подчеркнул, что Молдова не позволит ни одному иностранному дипломату действовать против интересов страны.

"В прошлом году наши госучреждения блестяще справились с работой, обнаружив многих российских дипломатов, которые действовали против национальных интересов Молдовы – их всех выслали из страны. Так будет и в дальнейшем. С прошлого года дипломатическое присутствие РФ в Кишиневе существенно сократилось", – отметил Михай Попшой.

Об Озерове известно, что он является карьерным дипломатом, а также востоковедом-арабистом, владеет также английским и французским языками. До назначения в Молдову он работал в посольстве во Франции.

Напомним, последний раз Молдова выслала сотрудника посольства РФ в августе – после обысков в парламенте по подозрению в госизмене.

На прошлой неделе молдовские банки окончательно прекратили перевод денег из России.