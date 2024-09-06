Молдовські банки остаточно припинили переказ грошей із Росії

Усі молдовські банки, які надавали доступ до російської системи грошових переказів "Золота Корона", єдиного способу переказу грошей між Молдовою і Росією, оголосили про припинення співпраці з ним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал BIRN.

Молдовські банки Comertbank, Fincombank, Eurocreditbank і Energbank не надали пояснень рішенню припинити співпрацю з "Золотою Короною", яке набуло чинності з п'ятниці, 6 вересня.

Але цей крок відбувся після того, як США наклали санкції проти Росії, зокрема "Центру фінансових технологій", який і розробив систему "Золота Корона".

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"Ці банки оцінили ризики і вирішили, що настав час діяти саме таким чином, а не під впливом молдовського уряду, який завжди вагався щодо запровадження санкцій проти Росії", – сказав BIRN В'ячеслав Іоніца, економічний експерт з кишинівського аналітичного центру IDIS Viitorul.

Іоніца застеріг, що це рішення створить великі проблеми для молдован у Росії, які надсилають гроші додому. За його оцінками, близько 70% грошових переказів, відправлених додому з Росії, проходять через банківську систему.

Водночас російські гроші все ще надходять до Гагаузії – проросійського регіону Молдови, де незаконно використовуються картки російської платіжної системи "МИР". Крім того, карти "МИР" також використовуються в невизнаному Придністров'ї.

Минулого місяця стало відомо, що Служба інформації та безпеки Молдови зобов'язала інтернет-провайдерів заблокувати сайти російського "Промсвязьбанку" – на відкриті в банку рахунки гагаузькі пенсіонери і бюджетники щомісяця отримують надбавку у розмірі 2 тис. леїв (трохи більше 100 євро).