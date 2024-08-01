Молдова висилає співробітника посольства Росії після обшуків у парламенті

МЗС Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова – йому було заявлено, що одного зі співробітників російського посольства оголошено персоною нон-грата.

Про це молдовське міністерство повідомило у четвер, пише "Європейська правда".

Рішення про висилку ухвалили в результаті проведених заходів, які дали змогу зібрати інформацію і докази того, що російський дипломат здійснював на території Молдови діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, пояснили у міністерстві.

Це сталося після затримання двох людей у справі про державну зраду після обшуків у парламенті.

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Один із затриманих, за даними ЗМІ, керівник юридичного департаменту парламенту Іон Крянге. Його нібито спіймали на гарячому під час передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

"Ми сприймаємо всі ці дії як дуже недружні", – заявив російський посол у спілкуванні з журналістами після виклику в МЗС, його цитує Newsmaker.

На запитання, чи відомо йому, що співробітник посольства отримав інформацію від офіційних осіб Молдови, Васнєцов відповів: "У нас в посольстві залишилася невелика кількість дипломатів... розслідування ще триває, як ви знаєте… Дуже дивно, що оголошення персоною нон-грата відбувається в той час, коли докази ще не зібрані".

На запитання, чи відреагує Росія на рішення Кишинева, він відповів: "Ви знаєте, що РФ завжди знаходить відповіді. Обов'язково буде відповідь".

Раніше повідомлялось, що співробітники Служби розвідки та безпеки і прокурори Головної антикорупційної прокуратури Молдови провели обшук у парламенті країни у справі про державну зраду.