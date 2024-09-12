У Молдові засудили українку за спробу підкупу поліцейського

У Молдові винесли вирок громадянці України, яку затримали в Кишиневі за підозрою у спробі підкупу поліцейського.

Про це 12 вересня повідомила прокуратура Кишинева, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Newsmaker.

Згідно з матеріалами справи, підсудна намагалася підкупити главу інспекторату столичної поліції сектора Ботаніка.

Натомість вона хотіла отримати "захист" для свого кол-центру: позбавити його від можливих перевірок з боку держустанов.

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Кишинівський суд засудив громадянку України до чотирьох років в'язниці з відтермінуванням виконання покарання на три роки.

Крім того, її зобов'язали виплатити штраф 200 тис. леїв (450 тис. грн).

Нещодавно у Молдові затримали двох таксистів, причетних до незаконного перевезення українських чоловіків через кордон.

В цілому ж у Молдові біля кордону з Україною неодноразово затримували українців призовного віку, які перейшли його нелегально за сприяння посередників.