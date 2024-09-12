В Молдове осудили украинку за попытку подкупа полицейского

В Молдове вынесли приговор гражданке Украины, которую задержали в Кишиневе по подозрению в попытке подкупа полицейского.

Об этом 12 сентября сообщила прокуратура Кишинева, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Newsmaker.

Согласно материалам дела, подсудимая пыталась подкупить главу инспектората столичной полиции сектора Ботаника.

Взамен она хотела получить "защиту" для своего колл-центра: избавить его от возможных проверок.

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Кишиневский суд приговорил гражданку Украины к четырем годам тюрьмы с отсрочкой исполнения наказания на три года.

Кроме того, ее обязали выплатить штраф 200 тыс. леев (450 тыс. грн).

Недавно в Молдове задержали двух таксистов, причастных к незаконной перевозке украинских мужчин через границу.

В целом же в Молдове возле границы с Украиной неоднократно задерживали украинцев призывного возраста, которые перешли ее нелегально при содействии посредников.