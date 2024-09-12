У Ризі облили фарбою статую полководця Російської імперії, яку вирішили не демонтувати

Невідомі особи облили розташовану у Ризі статую полководця Російської імперії Барклая де Толлі, яку вирішили не прибирати з публічного простору.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

12 вересня стало відомо, що пам’ятник Барклаю де Толлі облили червоною фарбою, інформацію про це передали поліції.

LETA

У Ризькій муніципальній поліції повідомили, що не мають у цьому місці камер спостереження, тож оперативно відреагувати не вдалося.

Реклама:

Ризьке агентство з питань пам’ятників отримало інформацію про інцидент та забезпечить очищення скульптури.

Нагадаємо, у Латвії тривалий час обговорювали подальшу долю пам’ятника Барклаю де Толлі. Під час останнього розгляду питання його вирішили не прибирати з публічного простору.

Статуя є копією першого пам’ятника Барклаю де Толлі, який відкрили у 1913 році, а вже у 1915 знесли, залишивши лише п’єдестал. У 2002 році з ініціативи російськомовного підприємця Євгенія Гомберга встановили копію знесеного пам’ятника.

Нагадаємо, у травні 2024 року Комісія з дерадянізації Литви постановила змінити пам'ятники в чотирьох районах країни.