В Риге облили краской статую полководца Российской империи, которую решили не демонтировать

Неизвестные лица облили расположенную в Риге статую полководца Российской империи Барклая де Толли, которую решили не убирать из публичного пространства.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

12 сентября стало известно, что памятник Барклаю де Толли облили красной краской, информацию об этом передали полиции.

LETA

В Рижской муниципальной полиции сообщили, что у них нет в этом месте камер наблюдения, поэтому оперативно отреагировать не удалось.

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Рижское агентство по вопросам памятников получило информацию об инциденте и обеспечит очистку скульптуры.

Напомним, в Латвии длительное время обсуждали дальнейшую судьбу памятника Барклаю де Толли. Во время последнего рассмотрения вопроса его решили не убирать из публичного пространства.

Статуя является копией первого памятника Барклаю де Толли, который открыли в 1913 году, а уже в 1915 снесли, оставив лишь пьедестал. В 2002 году по инициативе русскоязычного предпринимателя Евгения Гомберга установили копию снесенного памятника.

Напомним, в мае 2024 года Комиссия по десоветизации Литвы постановила изменить памятники в четырех районах страны.