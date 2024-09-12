Зеленський розповів, що виклав США і Британії параметри зняття обмежень на удари по РФ

Президент Володимир Зеленський розповів, що на зустрічі з главами дипломатії США та Великої Британії у середу виклав їм дуже "пряме і детальне" бачення того, яке зняття обмежень на далекобійні удари по Росії необхідне Україні.

Про це глава держави розповів на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою у четвер, пише "Європейська правда".

Зеленський сказав, що Україна на цій зустрічі щодо далекобійної зброї була "дуже підготовлена, дуже переконлива і дуже детальна". І партнери, за його словами, "всі деталі, сигнали від мене особисто сприймали".

Зеленський застеріг від затягування процесу розширення зони ураження західною зброєю по РФ, а також – від "політичного рішення" щодо зняття обмежень.

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"Затягування цього процесу (щодо використання нами відповідної зброї) призводить до того, що Росія займається переміщенням цих військових цілей глибше на територію Росії", – сказав Зеленський.

За його словами, "якщо знімаються обмеження партнерами, то дуже хотілось би, щоб це була стратегія перемоги України, а не політична стратегія".

"Знімати обмеження – значить знімати обмеження. А якщо буде запропоновано зняття обмежень на відповідну дальність, до якої ворог вже застосував свої військові цілі, як я сказав, то це тоді виключно політичне рішення, щоби зняти той тиск від партнерів інших країн і від України, і від журналістів на країни, які мають це рішення прийняти", – відзначив президент.

Він наголосив, що Україні необхідно так застосовувати західну зброю, аби збивати військові цілі.

"Якщо знімається обмеження на якусь зброю, до якої немає ракет – це не зняття обмежень. Це інший вид, як не давати позитивного рішення щодо застосування відповідної зброї", – резюмував Зеленський, додавши, що був у цьому "дуже прямий вчора" у розмові з партнерами.

За даними видання Politico, Білий дім фіналізує роботу над планом послаблення обмежень на використання Україною зброї, наданої США, для завдання ударів по російській території.

Видання The Guardian повідомляло, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.