Зеленский рассказал, что изложил США и Британии параметры снятия ограничений на удары по РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании в среду изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в четверг, пишет "Европейская правда".

Зеленский сказал, что Украина на этой встрече по дальнобойному оружию была "очень подготовлена, очень убедительна и очень подробна". И партнеры, по его словам, "все детали, сигналы от меня лично воспринимали".

Зеленский предостерег от затягивания процесса расширения зоны поражения западным оружием по РФ, а также – от "политического решения" по снятию ограничений.

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"Затягивание этого процесса (по использованию нами соответствующего оружия) приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России", – сказал Зеленский.

По его словам, "если снимаются ограничения партнерами, то очень хотелось бы, чтобы это была стратегия победы Украины, а не политическая стратегия".

"Снимать ограничения – значит снимать ограничения. А если будет предложено снятие ограничений на соответствующую дальность, к которой враг уже применил свои военные цели, как я сказал, то это тогда исключительно политическое решение, чтобы снять то давление от партнеров других стран и от Украины, и от журналистов на страны, которые должны это решение принять", – отметил президент.

Он отметил, что Украине необходимо так применять западное оружие, чтобы сбивать военные цели.

"Если снимается ограничение на какое-то оружие, к которому нет ракет – это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия", – резюмировал Зеленский, добавив, что был в этом "очень прямым вчера" в разговоре с партнерами.

По данным издания Politico, Белый дом финализирует работу над планом ослабления ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, для нанесения ударов по российской территории.

Издание The Guardian сообщало, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.