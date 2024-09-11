ЗМІ: Британія дозволить Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії

Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.

Про це дізналось видання The Guardian від джерел у британському уряді, пише "Європейська правда".

Як стверджується, рішення про застосування Storm Shadow для ударів по російських цілях було ухвалене непублічно і, найімовірніше, не буде оголошуватись.

Одне з джерел зазначило The Guardian, що без такого рішення не відбувся б спільний візит глави британського МЗС Девіда Леммі та державного секретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

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У матеріалі йдеться, що британська сторона начебто вважає публічну заяву використання ракет дальнього радіусу дії для ударів по Росії "надмірно провокаційною".

Також "цілком ймовірно", що Україна зможе використовувати Storm Shadow із певними обмеженнями, "щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак", йдеться в матеріалі.

Відомо, що питання далекобійних ударів по Росії планують обговорювати під час зустрічі британського прем’єра Кіра Стармера із Байденом у Білому домі цієї п’ятниці, 13 вересня.

Під час пресконференції в Києві очільники зовнішньополітичних відомств США та Британії відмовились коментувати по суті дозвіл на такі дії, але зазначили, що передадуть побажання України.

ЗМІ раніше писали, що в Британії підтримують ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Росії, проте публічно не закликають до неї, адже побоюються погіршення відносин зі США.