Онука Муссоліні йде з партії прем’єрки Італії

Італійська політикиня Рашель Муссоліні, яка є онукою італійського диктатора Беніто Муссоліні, вирішила вийти з партії прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні "Брати Італії" через її надто радикальні погляди.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Il Fatto Quotidiano.

Рашель Муссоліні подякувала "Братам Італії" за те, що вони повірили в неї та підтримали її на двох виборах до міської ради Рима.

"Але для мене настав час перегорнути сторінку і приєднатися до партії, яка, як я відчуваю, ближча до моїх поміркованих і центристських поглядів", – додала вона, оголосивши про вступ до партії "Вперед, Італіє!", заснованої покійним експрем’єром Сільвіо Берлусконі.

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50-річна Муссоліні з 2016 року двічі обиралась до міської ради Рима, причому на останніх виборах вона отримала понад 8000 голосів – найбільше з-поміж інших кандидатів.

За даними італійських ЗМІ, Рашель Муссоліні незгодна з політикою "Братів Італії" стосовно прав людини, зокрема обмеження прав ЛГБТ-пар, а також традицію римських салютів, що підтримується молодіжним крилом політсили.

Також вона виступала проти використання полум’я з прапора Італійського соціального руху – партії Беніто Муссоліні – в емблемі "Братів Італії", що є спадкоємцями тієї партії.

Нагадаємо, засновник і багаторічний лідер "Вперед, Італіє!", яка входить до чинної урядової коаліції, Сільвіо Берлусконі помер у лікарні в червні 2023 року.

Новим лідером партії став міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.