Найвищий суд Італії заявив, що фашистське вітання – це злочин, але не завжди

Верховний суд Італії 18 січня постановив, що фашистське вітання, увага до якого зросла через марші в італійських містах на початку місяця, є злочином, але лише за певних обставин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Найвищий італійський суд розглядав питання кваліфікації фашистського вітання, або римського салюту – підняття повністю розігнутої правої руки перед собою долонею вниз – у справі восьми людей, засуджених за цей жест під час церемонії в Мілані у 2016 році.

Італійські судді дійшли висновку, що римський салют і церемонія переклички, коли учасники демонстрації відповідають "присутній", піднімаючи руки, є правопорушеннями. Вони, йдеться у рішенні, "нагадують жести, характерні для розпущеної фашистської партії" Беніто Муссоліні.

Водночас суд додав, що за антифашистським законом 1952 року складу злочину немає, якщо жести здійснюються під час ритуалу вшанування пам'яті та якщо не можна довести, що причетні до цього мають намір відродити фашистську партію.

Там також згадали про інший закон 1993 року, який може застосовуватись у таких випадках і передбачає покарання за акти дискримінації або насильства на расовому ґрунті – але рішення повинні ухвалювати суди в кожному конкретному випадку.

У справі в Мілані Верховний суд Італії надав підсудним право оскаржити свої вироки, заявивши, що суди повинні вирішити, чи існувала "конкретна небезпека реорганізації розпущеної фашистської партії".

Увага до фашистського привітання в Італії знову зросла після ходи 7 січня, присвяченої так званим вбивствам Акка Ларенціа – нападу у січні 1978 року представників крайніх лівих організацій на підлітків з молодіжного крила Італійського соціалістичного руху.

Учасники ходи послуговувались римським салютом, викликавши критику італійської опозиції, правозахисників і антифашистських організацій. Прокуратура Рима розпочала розслідування інциденту.