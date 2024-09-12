Внучка Муссолини уходит из партии премьера Италии

Итальянский политик Рашель Муссолини, которая является внучкой итальянского диктатора Бенито Муссолини, решила выйти из партии премьер-министра Джорджии Мелони "Братья Италии" из-за ее слишком радикальных взглядов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Il Fatto Quotidiano.

Рашель Муссолини поблагодарила "Братья Италии" за то, что они поверили в нее и поддержали ее на двух выборах в городской совет Рима.

"Но для меня пришло время перевернуть страницу и присоединиться к партии, которая, как я чувствую, ближе к моим умеренным и центристским взглядам", – добавила она, объявив о вступлении в партию „Вперед, Италия!", основанную покойным экс-премьером Сильвио Берлускони.

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50-летняя Муссолини с 2016 года дважды избиралась в городской совет Рима, причем на последних выборах она получила более 8000 голосов – больше всего среди других кандидатов.

По данным итальянских СМИ, Рашель Муссолини не согласна с политикой "Братьев Италии" в отношении прав человека, в частности ограничения прав ЛГБТ-пар, а также традицию римских салютов, поддерживаемую молодежным крылом политсилы.

Также она выступала против использования пламени из флага Итальянского социального движения – партии Бенито Муссолини – в эмблеме "Братьев Италии", являющихся наследниками той партии.

Напомним, основатель и многолетний лидер "Вперед, Италия!", которая входит в действующую правительственную коалицию, Сильвио Берлускони умер в больнице в июне 2023 года.

Новым лидером партии стал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.